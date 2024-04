Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs care a ajuns sambata la doi pași de București era cautat aseara de jandarmi. Animalul salbatic a fost vazut sambata in localitatea Ciolpani, Ilfov, iar autoritațile au trimis un mesaj RO-Alert catre locuitorii din zona sa stea departe de urs, sa nu se fotografieze cu el.

- Temutul criminal Meszaros Zsombor, care a reușit sa fuga dintr-o duba aflata in fața unei clinici medicale din sectorul 2 al Capitalei, a fost prins. Individul, care a evadat marți, in jurul orei 15:00, a fost capturat, miercuri, in Oradea, județul Bihor. Citește și: Judecatoare filmata in timp ce se…

- Procurorul Eugen Stoina, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, se afla pe lista magistraților a caror eliberare din funcție prin pensionare a fost semnata marți de președintele Klaus Iohannis. Procurorul Stoina este implicat intr-un scandal de proporții. Acesta s-ar fi urcat baut la volan,…

- Razii de amploare noaptea trecuta in Capitala și Ilfov. Peste 50 de șoferi au ramas pietoni dupa ce s-au urcat la volan sub influența drogurilor sau dupa ce au consumat alcool. Agenții au pornit și pe urmele unui barbat care a incercat sa scape de control. Deși avea o alcoolemie mare și abia statea…

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii joi dimineata, inclusiv intr-un imobil dintr-un complex rezidential din Capitala in care locuieste presedintele Consiliului Judetean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL pentru Mediu de Afaceri si Societate Civila. Procurorii DNA se afla…