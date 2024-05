Stiri pe aceeasi tema

- „MAE acorda o prioritate maxima asigurarii conditiilor optime pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 si pentru indeplinirea tuturor atributiilor legale care revin ministerului. Vom organiza, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor…

- Conducerea UDMR Targu Mureș a inregistrat vineri, 26 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție Municipala Nr. 1, lista de candidați și semnaturile aferente pentru Consiliul Local Targu Mureș la alegerile care vor avea loc in data de 9 iunie. "Fantomele intunecate ale trecutului", la atacIn declarația…

- Cabine de vot și urne noi la secțiile de votare din Alba Iulia, pentru alegerile din iunie 2024. Achiziție lansata de Primarie Cabine de vot și urne noi la secțiile de votare din Alba Iulia, pentru alegerile din iunie 2024. Primaria Alba Iulia a lansat pe 18 aprilie o achiziție publica pentru mobilier…

- BEC a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile locale din acest an. In cazul alegatorului cu domiciliul in strainatate care si-a stabilit…

- In a doua zi a alegerilor disputate ale lui Putin, tensiunile cresc in Rusia, marcate de baricade, arestari și incendii, reflectand o divizare profunda in societate. The post ALEGERI RUSIA Rușii cer oprirea ultimei zile de vot in alegerile prezidențiale din Rusia, protestand prin cozi lungi la secțiile…

- Pentru alegerile din data de 9 iunie, europarlamentare si locale, va exista o singura infrastructura electorala, a declarat presedintele Autoritatii Electorale Permanente AEP , Toni Grebla, conform Agerpres.roAsa cum este proiectul ordonantei de urgenta, va fi o singura infrastructura electorala. Deci,…

- Guvernul a adoptat OUG pentru comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, acestea urmand a avea loc pe data de 9 iunie. Alegatorii vor vota in aceeași sala pentru alegerile europarlamentare și locale, cu mențiunea ca pot alege sa voteze doar la unul dintre cele doua scrutine. CONSULTAȚI…

- Un proiect de OUG pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru europarlamentare și autoritațile locale, din 9 iunie 2024, prevede sumele cu care vor fi platiți angajații din secțiile de votare