Schema prin care maşinile românilor dispar din parcări. Cum se fură direct cu plaforma Un barbat de 28 de ani a inovat o schema prin care ar fi furat trei masini din Bucuresti. El ar fi a convins conducatorii unor autoplatforme sa ridice trei masini parcate in Capitala, iar politistii au stabilit ca principalul suspect intentiona sa valorifice autoturismele la centre de dezmembrari. Cum functiona furtul cu platforma? Anchetatorii […] The post Schema prin care masinile romanilor dispar din parcari. Cum se fura direct cu plaforma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

