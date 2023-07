Tragedie în Mediterană: șase migranți au murit înecându-se în apele mării Sase migranti s-au inecat vineri in cursul unei incercari de traversare in largul provinciei Nador (nordul Marocului), au raportat sambata autoritatile locale, citate de AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ 54 de migranti ilegali, printre care o persoana de nationalitate tunisiana, au incercat sa ajunga cu o barca pneumatica in apropierea plajei El Kallat, in localitatea Iaazzanene, langa orasul Nador, situat in fata Spaniei, au precizat autoritatile. CITESTE SI Un venezuelean a fost prins cu aproape 150.000 de dolari americani in bancnote false. Unde a putut sa le ascunda 05:25 160 Israelul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Un venezuelean a fost prins cu aproape 150.000 de dolari americani in bancnote false. Unde a putut sa le ascunda 05:25 160

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase migranți au murit dupa ce ambarcațiunea lor s-a scufundat in largul Marocului, a anunțat vineri agenția de presa de stat MAP pe pagina sa de Facebook, informeaza Rador.Aceasta a adaugat ca ambarcațiunea s-a lovit de stanci, iar cele șase persoane s-au inecat. CITESTE SI Zelenski…

- Inca o tragedie s-a produs in Suceava! Doua persoane au fost declarate decedate, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier cumplit. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un TIR, iar acesta a ajuns in afara drumului. Autoritațile au blocat circulația.

- Barbatul care a disparut luni in apele Crișului Repede in zona Barajului Ioșia din municipiul Oradea și care a fost gasit de pompieri la circa 8 metri de mal nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat mort.Autoritațile au fost sesizate luni, in jurul orei 14.00, la 112, cu privire la…

- Șase persoane, dintre care cinci turiști mexicani, au murit intr-un accident de elicopter in Nepal, potrivit Reuters.Elicopterul companiei Manang Air s-a prabușit marți, in apropiere de Likkhu, la nord de Kathmandu, scrie Mediafax. CITESTE SI Candidatii la functia de prim ministru al Spaniei…

- In cursul zilei de azi, la ora 15:00, in zona punctului de trecere a frontierei Petea, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetațean roman cazut inconștient, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. S-a solicitat intervenția ambulanței maghiare care la ora 15:10 efectua primele manevre de resuscitare.…

- Cel puțin 12 migranți africani sunt dați disparuți și trei au murit dupa ce trei barci s-au scufundat in largul coastei Tunisiei , informeaza Rador.Tragedia s-a intamplat in timp ce incercau sa traverseze Mediterana spre Italia, a declarat joi un oficial judiciar, pe fondul unei creșteri puternice…

- Karolis Chvedukas, fost internațional lituanian in varsta de 32 de ani, a fost gasit decedat. Autoritațile au deschis o ancheta. Mijlocașul avea 22 de selecții in echipa naționala. Tragedie in fotbalul lituanian! Un fost internațional, Karolis Chvedukas, și-a pierdut viața in cursul zilei de luni, iar…

- "Suntem loviti de aceasta veste proasta a naufragiului a sapte eleve care si-au pierdut viata", a declarat presei ministrul invatamantului preuniversitar si alfabetizarii, Guillaume Hawing, care se afla in regiune pentru a lansa primele probe ale examenului.Mamadi Keita, agent de securitate, a declarat…