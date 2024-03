Autoritațile mexicane investigheaza moartea a opt migranți chinezi dupa ce barca lor s-a rasturnat, informeaza Rador Radio Romania.

O barca ce transporta migranți chinezi s-a rasturnat in largul coastei statului mexican Oaxaca. Opt migranți au murit in urma incidentului, iar autoritațile mexicane au declarat ca a fost lansata o ancheta in acest caz.

Singurul supraviețuitor, un barbat, a spus ca barca era condusa de un mexican si plecasera joi din orașul de granița Tapachula din statul Chiapas. Ceilalți migranți de pe barca, șapte femei și un barbat din China, au murit cu toții, se arata…