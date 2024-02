Stiri pe aceeasi tema

- Doua TIR-uri s-au ciocnit, in noaptea de luni spre marți, pe DN 1, in zona localitații Tinaud, din județul Bihor. Ambii șoferi au ramas incarcerați, iar unul dintre ei a murit, conform Mediafax.Potrivit ISU Bihor, accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.00, pe DN 1, in…

- Tragedie ingrozitoare in Brașov. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Șoferul a fost gasit fara suflare, iar medicii nu au mai putut sa nimic, decat sa confirme decesul. Iata cum s-a produs impactul.

- Moarte crunta 'la cratița'! Un barbat a murit dupa ce i s-au aprins hainele in timp de gateaUn barbat in varsta de 94 de ani a murit, dupa ce, cel mai probabil, i s-au aprins hainele in timp ce gatea. S-a intamplat luni in localitatea Sacueni, județul Bihor, anunța Mediafax. Prin apel la 112,…

- Accident infiorator in Vrancea! Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Slobozia Bradului a murit in urma impactului puternic. Autoritațile au intervenit de urgența la fața locului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un barbat a murit astazi intr un grav accident rutier in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s a stabilit ca, un barbat de 46 de ani, din judetul Sibiu, care conducea un autoturism, pe DN 7, din directia Valcea…

- Un barbat de 58 de ani a murit, miercuri seara. In timp ce conducea un ATV, in afara unui drum public, pe raza localitații Ciugudul de Sus, s-ar fi rasturnat, fiind prins sub acesta. Polițiștii fac cercetari in acest caz, pentru a stabili, cu exactitate, cauzele in care s-a produs tragedia. Post-ul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Jucu Herghelie inspre localitatea Rascruci.„La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD, unde au gasit…

- Un accident cumplit s-a produs pe o șosea din Mehedinți! Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, dupa ce un șofer nu a adaptat viteza pe acel drum și a intrat pe contrasens. Alte doua persoane au fost ranite. Iata ce a transmis IPJ Mehedinți!