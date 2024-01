19 morți, 22 răniți într-un accident de autobuz în Mexic O coliziune intre un autobuz de pasageri și un camion de marfa pe o autostrada din nordul Mexicului a provocat marți 19 morți și 18 raniți. Accidentul a avut loc pe o autostrada din statul Sinaloa, de pe coasta Pacificului. Roy Navarrete, directorul biroului de aparare civila de stat, a declarat ca accidentul a avut loc in Elota, langa orașul-port Mazatlan. Raniții erau tratați la spitalele locale. Cauza accidentului este in curs de investigare. La bordul autobuzului se aflau 37 de persoane. Fotografiile de la locul accidentului arata ca ambele vehicule au ajuns doar cadre metalice arse. Accidentele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

