- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un tren in Medgidia. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decat sa constate decesul, victima prezentand leziuni incompatibile cu viața, potrivit reprezentanților SAJ Constanța.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in a treia zi de Paste la Ovidiu.Potrivit ISu Dobrogea s a intervenit in cazul unei persoane cazuta de la aproximativ 25m inaltime.La fata locului au ajuns salvatorii cu o…

- Tragedie la vanatoare in Joia Mare! Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat, din greșeala, in timp ce se afla la vanatoare, in Hunedoara. Cel care a alertat autoritațile a fost chiar tatal tragatorului.

- Salvatorii montani din Zarnești intervin pentru recuperarea trupului unei persoane decedata, cazuta de la peste 400 de metri, in Padina Inchisa, intr-o zona deosebit de greu accesibila. Victima este cetațean american.

- Doi cetateni romani au murit in incendiul devastator de la Valencia. Informatia a fost confirmata de Ministerul Afacerilor Externe.Initial, cei doi cetateni romani fusesera declarati disparuti.Potrivit MAE, familia cetatenilor romani decedati a fost notificata de autoritatile spaniole, conform procedurilor.De…

- ISU și Salvamont Sibiu au fost anunțate despre producerea avalanșei, vineri dupa-amiaza, dar din pacate, barbatul a fost gasit fara viața. Trupul neinsuflețit a fost transportat catre telecabina de la Balea și apoi la IML. Potrivit Salvamont Sibiu, acesta era angajat angajat la Serviciul Public Salvamont…

- Un cunoscut afacerist din Constanța a murit in Thailanda. Omul a cazut efectiv de la balcon, in timpul unei deplasari. Conform informațiilor preliminare, lui Petru Irimia i s-a facut rau in timp ce se afla pe balcon.Omul a cazut in gol și a murit Evenimentul a fost raportat poliției din Pattaya…