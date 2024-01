Stiri pe aceeasi tema

- Ea este eleva care a murit in tragedia de la Odorheiu Secuiesc. Orsolya Barabas avea doar 17 ani și s-a stins din viața astazi, la Spitalul de Urgența din Targu-Mureș. Iata ce se știe despre adolescenta!

- Eleva care a fost ranita grav in urma prabusirii zidului de la internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, in data de 18 decembrie 2023, s-a stins din viata, marti, la Sectia ATI Copii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, transmite Agerpres.

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…