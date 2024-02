Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Odorheiu Secuiesc, secretarul primariei si arhitectul sef al municipiului au primit o amenda in valoare totala de 10.000 de lei de la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) Harghita, in cazul autorizatiei emise pentru lucrarile la internatul Liceului „Tamasi Aron”, unde doi elevi au…

- Eleva aflata in coma dupa prabusirea partiala a cladirii internatului Liceului Teoretic „Tamasi Aron” de la Odorheiu Secuiesc a murit, marti, la Targu Mures. Reprezentantii unitatii sanitare au transmis ca adolescenta de 17 ani, aflata din 18 decembrie la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures a incetat…

- Precizarile Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, dupa tragedia din Harghita. Situația cladirii ce s-a prabușit parțial Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia a transmis precizari despre situația cladirii care s-a prabușit parțial in Harghita și unde un elev a murit, iar trei fete au fost ranite.…

- Tragedia de la Odorheiu Secuiesc . Administratorul firmei care executa lucrarile de canalizare in imediata apropiere a internatului care s-a prabusit partial a fost retinut. El este acuzat de ucidere din culpa. Tragedia de la Odorheiu Secuiesc scoate la iveala mai multe nereguli. Administratorul firmei…

- Tragedia care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, la internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc (Harghita), a șocat o țara intreaga. Patru elevi au fost prinși sub daramaturi: trei fete și un baiat.Cu scurt timp inainte de tragedie, David terminase cursurile. Intrase in internatul liceului…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat, luni, in cazul tragediei de la Odorheiu Secuiesc, solicitand elucidarea de urgenta a cauzelor care au dus la prabusirea cladirii internatului Liceului ‘Tamasi Aron’ si pedepsirea celor care se vor dovedi vinovati. „Tragedia care a avut loc la internatul Liceului…

- UPDATE: Echipele de cautare-salvare au descoperit și locul in care se afla a patra persoana și fac eforturi pentru a ajunge cat mai rapid la ea. Salvatorii comunica verbal cu a patra victima și acționeaza pentru scoaterea acesteia de sub daramaturi. Știrea inițiala: Un perete al internatului Liceului…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…