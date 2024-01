Tragedia de la Lupeni. Cele două fete care s-au aruncat în gol de pe o fabrică părăsită consumaseră un drog care face ravagii Ancheta dupa tragedia din Lupeni, unde doua adolescente s-ar fi sinucis, aruncandu-se de pe o cladire industriala dezafectata, dezvaluie ca cele doua eleve de 15 ani au consumat substanțe interzise. Rezultatele examenelor toxicologice in cazul celor doua fete din Lupeni arata ca erau drogate in momentul in care au comis gestul. Purtatorul de cuvant al […] The post Tragedia de la Lupeni. Cele doua fete care s-au aruncat in gol de pe o fabrica parasita consumasera un drog care face ravagii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ancheta in cazul celor doua adolescente care s-ar fi sinucis, aruncandu-se de pe o cladire industriala dezafectata din Lupeni dezvaluie un detaliu tulburator: cele doua eleve de 15 ani au consumat substanțe interzise

