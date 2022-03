Toyota suspendă marţi activităţile fabricilor sale din Japonia, după un posibil atac cibernetic la un furnizor Nu au fost disponibile imediat informatii despre cine s-a aflat in spatele posibilului atac sau despre motiv. Atacul a avut loc imediat dupa ce Japonia s-a alaturat aliatilor occidentali pentru a sanctiona Rusia, in urma invadarii Ucrainei de catre aceasta tara, desi nu era clar daca atacul are vreo legatura. Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat ca guvernul sau va investiga incidentul si daca Rusia este implicata. ”Este dificil de spus daca acest lucru are vreo legatura cu Rusia inainte de a face verificari amanuntite”, a spus el reporterilor. Kishida a anuntat duminica ca Japonia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comunicat nu erau precizate care sunt materialele strategice esentiale supuse interdictiilor de export, dar era mentionat faptul ca ministerul a transmis Statelor Unite decizia sa printr-un canal diplomatic. Decizia privind interzicerea suplimentara a exporturilor de materiale care nu sunt considerate…

- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Coreea de Nord a testat saptamana aceasta o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune modernizata și un focos de racheta tactica ghidata, a anunțat vineri agenția de presa a regimului de la Phenian, KCNA, adaugand ca liderul Kim Jong Un a vizitat o fabrica de muniții care produce un „sistem de armament…

- Statele Unite au avertizat marti Belarusul ca se expune unei riposte "rapide" si "ferme" daca permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, transmite AFP. "In acelasi mod in care i-am spus clar Rusiei ca va plati scump" pentru o eventuala invazie, "in ultimele zile, i-am spus…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- Intr-un apel cu omologii sai din Japonia și Coreea de Sud, emisarul american insarcinat cu dosarul nord-coreean, Sung Kim, cere, de asemenea, acestei tari izolate sa raspunda in mod favorabil propunerii unui ”dialog” ”fara conditii prealabile” a Washingtonului, relateaza G4Media.ro.Sung Kim reitereaza,…

- ‘’Ce nu este clar aici? Punem rachete langa granițele Statelor Unite? Nu, Statele Unite sunt cele care au venit la noi cu rachetele lor, sunt deja la ușa noastra’’, a afirmat Vladimir Putin. El a menționat explicit capacitațile americane prezente pe teritoriile Romaniei și Poloniei. Administratia Vladimir…