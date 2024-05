Directoarea Școlii de Arte din Bârlad și-a dat demisia. Comisia de audit se pregătea să o sancționeze A PLECAT… Ramona Borș, directoarea Școlii de Arte „N.N. Tonitza” din Barlad, și-a dat demisia din funcție. Aceasta se afla, de mai bine de o luna de zile, in centrul unui conflict cu colegii. Cadrele didactice ii reproșau ca are “un stil de conducere autoritar, nedemocratic”. De asemenea, o acuzau de “harțuire și intimidare prin […] Articolul Directoarea Școlii de Arte din Barlad și-a dat demisia. Comisia de audit se pregatea sa o sancționeze apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

