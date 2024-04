Stiri pe aceeasi tema

- REACȚIE… Un fost elev al Școlii de Arte “N. N. Tonitza” Barlad, stabilit astazi in Austria, s-a alaturat campaniei “Arta se face in liniște”. Tudor Andrei a auzit de atmosfera tensionata din școala pe care a absolvit-o și a realizat un video inedit: imaginile il surprind pe acesta cantand la vioara,…

- SCANDAL… Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale de arte “N. N. Tonitza” Barlad a aprobat, zilele trecute, demiterea directoarei Ramona Borș. Mai mulți profesori au acuzat-o ca “are un stil de conducere autoritar”, ca instituie frica in școala și ca ignora solicitarile cadrelor didactice de…

- NECUGETAT… Un episod tragic a avut loc la Barlad, unde, ieri, 13 aprilie, o femeie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din oraș. Vecinii au fost cei care au vazut-o și au incercat sa o opreasca, insa aceasta s-a dovedit hotarata sa iși puna capat zilelor. Le spunea celor care voiau sa […] Articolul…

- LA START… RC Barlad se pregatește de noul sezon competițional, care va debuta sambata, 6 aprilie. Echipa pregatita de Catalin Postolachi va evolua in Divizia Naționala de Seniori, cel de-al doilea eșalon valoric, iar in prima etapa va intalni Sportul Studențesc, partida care va avea loc la Barlad, de…

- INCIDENT… Accident stupid langa Piața Mica din Barlad, acolo unde un angajat al Școlii nr. 9 s-a impiedicat de o bordura și s-a lovit cu capul de trotuar. Acesta a zacut preț de cateva minute bune, timp in care oamenii treceau pe langa el crezand, probabil, ca e in stare de ebrietate. Deputatul Eduard…

- NEATENȚI… Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in fața Centrului de afaceri situat la ieșirea din municipiul Vaslui, catre Barlad. Vinovat de producerea accidentului a fost un șofer neatent care nu a acordat prioritate la ieșirea din varianta, in șoseaua principala. Din fericire, in urma accidentului,…

- SPRIJIN… Statul incurajeaza intoarcerea la școala a mamelor minore. Cele care revin la cursuri primesc cate 700 lei/luna. In județul Vaslui sunt, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 23 de eleve care au nascut, s-au intors la școala și primesc in acest an școlar bursa de 700 lei. Potrivit unui…

- INUMAN… Imagini revoltatoare din Spitalul municipal „Elena Beldiman” Barlad au facut turul redacțiilor de ziar, cat și a televiziunilor naționale! Pacienții din Compartimentul de Primire Urgențe (CPU) au surprins cu telefonul mobil, momentul cand un batran cazut de pe pat a fost ridicat brutal de un…