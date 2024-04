Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai influenti „soimi” de la Kremlin, a declarat marti ca NATO lupta practic impotriva Rusiei in Ucraina si ca alianta militara condusa de SUA ajuta la organizarea de lovituri pe teritoriul suveran rus, transmite Reuters.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a sustinut joi seara primul sau discurs despre starea Uniunii, in care a asigurat ca „nu va ceda” in fata omologului sau rus, Vladimir Putin, indemnand Congresul sa voteze ajutorul acordat Ucrainei pentru a-l „opri pe Putin” in invazia sa, scrie AFP. „Va asigur ca Putin…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a sustinut joi seara primul sau discurs despre starea Uniunii, in care a asigurat ca „nu va ceda” in fata omologului sau rus, Vladimir Putin, indemnand Congresul sa voteze ajutorul acordat Ucrainei pentru a-l „opri pe Putin” in invazia sa, scrie AFP. „Va asigur ca Putin…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina. „Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt…

- UPDATE 00:00 Senatorii au respins in timpul dupa-amiezii un proiect de lege care ar fi deblocat noi fonduri pentru cele doua țari implicate in conflicte armate și ar fi adus modificari semnificative sistemului migratoriu al Statelor Unite, chiar daca discuțiile pentru acesta au durat luni de zile.Cu…

- Secretarul general al NATO a minimizat temerile ca o realegere a fostului presedinte american Donald Trump ar putea slabi alianta militara occidentala, care in prezent acorda un sprijin solid pentru Ucraina in razboiul cu Rusia. Jens Stoltenberg a declarat ca nu crede ca o a doua presedintie Trump ar…

- Europa probabil ca nu va putea sprijini Ucraina din punct de vedere financiar și militar daca Statele Unite iși vor reduce semnificativ ajutorul, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat postului german de televiziune ARD, publicat luni, 29 ianuarie, relateaza The Kyiv Independent.Ajutorul…