Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare se prepara mancarurile care vor fi puse pe masa de Paste si se vopsesc ouale. Iar in timp ce unele gospodine folosesc vopsea din comert, altele apeleaza la coloranti naturali, obtinuti din ingrediente pe care oricine le are in camara. Si nu numai gospodinele! Si bucatarii apeleaza la astfel…

- Metoda hartiei creponate pentru a vopsi ouale de Paște nu este doar foarte simpla și ieftina, dar este și o activitate foarte distractiva pentru copii. Rezultatele sunt spectaculoase și materialele de care ai nevoie sunt accesibile și la indemana tuturor. Iata cum sa vopsești ouale de Paște cu hartie…

- Saveta Bogdan, vestita solista de muzica populara, este pasionata nu numai de muzica, ci și de gatit. Ne-a oferit rețeta ei de drob de miel. Recunoaște ca se abate de la rețeta clasica, adaugand ingredientele ei preferate care fac diferența. Ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și cu ce coloreaza…

- Drobul nu poate lipsi de pe masa de Paște, fiind un preparat tradițional care simbolizeaza bucuria acestei sarbatori. Este un aperitiv apreciat de catre toata lumea datorita gustului sau delicios și faptului ca este ușor de preparat. Anul acesta, poți incerca o rețeta inedita oferita de celebrul chef…

- Romanii au inceput deja pregatirile pentru masa de Paște, de teama scumpirilor. Experții confirma, insa, ca prețurile vor fi tot mai mari odata cu apropierea sarbatorilor pascale. Iata cat au ajuns sa coste ouale la raft!

- Exista o mulțime de moduri de a vopsi ouale pentru sarbatorile pascale, dar banuim ca nu ai incercat nicio modalitate eleganta de a respecta aceasta tradiție. In materialul de astazi, iți prezentam tehnica prin care poți obține cele mai superbe oua vopsite de Paște. Cum trebuie sa procedezi. Video Cum…

- Pe langa ouale de Paște, facute de gaini și vopsite de oameni, vremurile moderne au consacrat la aceasta mare sarbatoare a creștinatații și ouale din ciocolata. Create pentru a-i seduce in principal pe copii și a deschide, astfel, buzunarul parinților, ouale, dar și iepurașii din ciocolata au sfarșit…

- In conditiile apropierii sarbatorilor de Paste, cotatiile mai ridicate la cacao majoreaza preturile pentru iepurasii si ouale de ciocolata. In mai puțin de trei luni, cotatiile futures la cacao s-au dublat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.