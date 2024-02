Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței vrea sa știe care este sursa banilor in posibila achiziție a Telekom Mobile de catre Quantum Projects, companie controlata de Adrian Tomșa, proprietarul grupului media Clever Media. „Conteaza de unde vin banii. Daca banii vin de la un jucator de pe piața este evident ca analiza…

- Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA”, informeaza autoritatea de concurenta. In Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale,…

- ”Valoarea investitiilor organice se estimeaza ca va fi in jur de 6,5 miliarde lei (2023: 4,7 miliarde lei), cu investitii mai mari fata de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep si celor cu emisii de carbon reduse si zero, cu precadere SAF/HVO (combustibil sustenabil pentru aviatie si ulei…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri lui Sebastian Burduja, ministrul Energiei, dar și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii care cresc prețurile și apoi cer decontari mai mari de la bugetul de stat.„Am vazut ca au aparut situații de furnizori…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care agentia de turism Christian Tour intentioneaza sa preia compania aeriana Anima Wings. News.ro anunta in octombrie 2021 ca societatea greaca Aegean Airlines si-a extins cota de participare la 51% din capitalul companiei aeriene Animawings,…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia(CEO) au aprobat in ultima ședința un raport privind aportul in natura și in numerar al firmelor care vor deține societatea care va construi grupul pe gaze naturale de la Ișalnița. Firma care va construi grupul pe gaze naturale de la Termocentrala Ișalnița, din…