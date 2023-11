Tot mai mulţi europeni îşi iau melci uriaşi africani ca animale de companie. Riscurile mari la care se expun Melcii uriasi africani, de pana la 20 de centimetri lungime, sunt din ce in ce mai cautati ca animale de companie in Europa, insa o universitate elvetiana a avertizat asupra pericolului reprezentat de detinerea unor astfel de vietuitoare. Exemplarele de melc urias african ar putea fi periculoase pentru oameni, spre exemplu prin transmiterea viermelui pulmonar al sobolanului. Acesta poate provoca meningita la oameni, conform unui text stiintific publicat in jurnalul Parasites & Vectors de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Lausanne, noteaza agerpres. Aproximativ… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Melcii uriasi africani, de pana la 20 de centimetri lungime, sunt din ce in ce mai cautati ca animale de companie in Europa, insa o universitate elvetiana a avertizat asupra pericolului reprezentat de detinerea unor astfel de vietuitoare, transmite luni agentia DPA. Exemplarele de melc urias african…

- Incendiu devastator pe insula bogaților din Europa: 3.000 de oameni au fost evacuațiUn incendiu declansat in nord-estul insulei spaniole Tenerife, situata in arhipelagul turistic Canare, a provocat evacuarea a 3.000 de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Circa…

- Autoritatea antitrust italiana a deschis o investigație impotriva Ryanair - principala companie aeriana low cost din Europa și prima companie din Italia in ceea ce privește numarul de pasageri transportați - "pentru un posibil abuz de poziție dominanta". Potrivit autoritații pentru concurența și piața,…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, organizeaza Conferința internaționala „Bisericile și puterea politica in anii comunismului. Destine individuale și mecanisme instituționale/ Churches and political power during communism: Individual biographies…

- Europa numara aproape un milion de oameni fara adapost, potrivit unui nou raport. In fiecare noapte, o populație cat a unui oraș precum Marsilia sau Torino doarme pe strazi, potrivit datelor din UE și din Marea Britanie.

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a detronat vineri pentru scurt timp LVMH, devenind cea mai valoroasa companie listata din Europa, incheind dominatia de doi ani si jumatate a grupului francez de produse de lux, transmite Reuters.In aprilie, capitalizarea de piata a LVMH a depasit pragul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, astazi, incheierea unui parteneriat pe 3 ani cu brandul „Yellow”, deținut de compania poloneza Citronex, principalul importator de banane din Europa. Contractul incheiat intre cele doua parți are ca scop „sprijinirea tricolorilor in drumul spre performanța”, a…

- Apocalipsa prezentata extrem de realist in filme este un scenariu negru al umanitații. O fosta absolventa a Universitații de Arta si Design din Cluj-Napoca s-a jucat cu o serie de fotografii ale orașului și prezinta cum ar arata Clujul dupa APOCALIPSA.Ioana Arion a folosit patru imagini cu obiective…