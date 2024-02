Protestele fermierilor din Europa sunt reacția față de ecologismul radical! Dupa luni de proteste ale fermierilor in orașele de pe intreg continentul, legiuitorii europeni se straduiesc sa gaseasca soluții pentru le potoli furia – o reacție care a evidențiat compromisurile dificile cu care se confrunta guvernele in tranziția energetica. Pentru a atinge “obiectivele in materie de clima”, liderii europeni au dezvaluit o serie de masuri […] The post Protestele fermierilor din Europa sunt reacția fața de ecologismul radical! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

