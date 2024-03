Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au ieșit la proteste, iar acum comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat, intr-un interviu video, pentru StartupCafe.ro, la Bruxelles, ca Guvernul Romaniei nu a oferit fermierilor noștri un volum mare de ajutoare de stat,…

- Dintre toate protestele fermierilor din Europa, cele mai dure au fost in Paris și Bruxelles. In majoritatea țarilor UE, acestea continua. Costurile mari la energie, restricțiile climatice și de mediu, concurența neloiala a produselor din Rusia și Ucraina, fara standarde de calitate, inflația, creșterea…

- Politicienii polonezi i-au cerut vineri comisarului european pentru pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, sa demisioneze, in condițiile in care fermierii au blocat drumuri in Polonia sa natala și la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, declanșand o noua greva de o luna impotriva politicilor…

- Protestele fermierilor continua si dupa Bruxelles, au ajuns la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, care in aceasta saptamana gazduieste sesiunea plenara. Principalele cerinte ale fermierilor sunt simplificarea reglementarii sectorului si o concurenta loiala, relateaza Euronews citat de…

- Fermierii furioși au incendiat cauciucuri, cutii de carton și fan la un protest in fața Parlamentului European de la Bruxelles, joi (1 februarie), in ziua unui summit la care au participat liderii UE, conform Reuters. Fermierii din bloc spun ca nu sunt platiți suficient, sunt sufocați de taxe și reguli…

- ”Fermierii romani au, in esenta, aceleasi probleme ca si fermierii din Franta, din Belgia, din Germaia, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subventiile, cat pot folosi din terenul arabil, i=n ontextul in care aceste discutii au fost incheiate in 2020. NU este nimic noi. De nd s-a decis…

- Liderii europeni s-au reunit la Bruxelles pentru un summit extraordinar al Consiliului European, in cadrul caruia se incearca acordarea unui ajutor financiar pentru Ucraina.Desi furia comunitatii agricole nu figureaza pe ordinea de zi oficiala, cateva sute de tractoare sunt asteptate sa se adune…

- ”In 2023, Grupul Bancii Europene de Investitii a acordat contracte noi de finantare in valoare de aproape 88 miliarde euro pentru proiecte cu impact mare in domenii prioritare pentru politicile UE, precum actiunile climatice, infrastructura durabila si asistenta medicala, a anuntat astazi, in Bruxelles,…