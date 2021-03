TOP CINCI cele mai ieftine hoteluri din Halkidiki, Grecia Statul elen ramane principala alegere a romanilor in ceea ce privește vacanța de vara. Și chiar daca mai sunt cateva luni pana la vara, mulți dintre noi cauta cazare in Grecia, cu atat mai mult cu cat agențiile de turism au și oferte tentante in... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman va emite certificate pentru romanii care s-au vaccinat pentru Covid si doresc sa calatoreasca in scop turistic, documente care vor fi recunoscute de catre Grecia, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui. El a primit vizita ministrului…

- Statul roman va emite certificate pentru romanii care s-au vaccinat impotriva Covid-19 si care vor calatori in scop turistic. Acest document va fi recunoscut de catre Grecia, potrivit ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care a primit vizita ministrului grec al Turismului, Charis Theocharis. „Discutiile…

- Grecia cauta solutii ca sa-i faca pe vizitatori sa se simta in siguranta. Cei care nu apuca sa se vaccineze pana la vacanta, pot merge in Grecia cu un test covid negativ. Pentru acest test, turistii primesc un voucher care poate fi folosit in timpul sejurului. Fiecare turist primeste un voucher de 20…

- Turiștii romani care cumpara o vacanța in nordul Greciei, zona preferata de cei care merg cu mașina, vor primi din partea hotelierilor o parte din banii platiți pentru realizarea testului RT-PCR. Mai mulți proprietari de hoteluri din zona, aflate in oferta de vacanța a Paralela 45, au stabilit sa acorde…

- ​​Reforma sistemului public de pensii. Actualul sistem nu este sustenabil ● Vaccinarea paralela! Datele publicate de ministrul Vlad Voiculescu scot la iveala un sistem de vaccinare care ocolește platforma oficiala ●Legea bugetului de stat pe 2021 NU include bonificații la plata taxelor pe veniturile…

- ​În plina dezbatere privind bugetul pentru 2021, deputații au adoptat un proiect de lege prin care direcționeaza 960 000 de euro catre schitul Prodromu de la Athos din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte. Cu 258 pentru, 31 împotriva și 19 abțineri proiectul a fost adoptat de Camera…

- Dupa cozile interminabile de anul trecut, Grecia face totul sa aduca turistii romani in tara. Hotelierii din Halkidiki vor sa deconteze jumatate din testul PCR sau sa ofere servicii suplimentare in locul bani...

- Dupa cozile interminabile de anul trecut, Grecia face totul sa aduca turistii romani in tara. Hotelierii din Halkidiki vor sa deconteze jumatate din testul PCR sau sa ofere servicii suplimentare in locul banilor, potrivit Mediafax. Primul pas este controlul la granite. Iar daca totul merge…