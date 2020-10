Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din Romania in 2019, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“. Anul trecut, cifra de afaceri a companiilor nefinanciare din Romania a ajuns la 1.565 miliarde…

- Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din Romania in 2019, potrivit studiului anual KeysFin "Conditiile de business din Romania". Anul trecut, cifra de afaceri a companiilor nefinanciare din Romania a ajuns la 1.565 miliarde de lei,…

- Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din Romania in 2019, potrivit studiului anual KeysFin „Conditiile de business din Romania“. Topul este condus de Automobile Dacia, OMV Petrom si OMV Petrom Marketing, iar noutatea in top 210…

- Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din Romania in 2019, potrivit studiului anual KeysFin „Condițiile de business din Romania“. Anul trecut, cifra de afaceri a companiilor nefinanciare din Romania a ajuns la 1.565 miliarde lei,…

- "Rolul pe care il are sustenabilitatea in strategia de dezvoltare a companiilor incepe sa devina tot mai bine definit la nivelul managementului, fie ca este vorba de gestionarea impactului general pe care il are activitatea companiei, fie despre crearea de valoare pe termen lung pentru partile interesate.…

- Cele mai mari 10 companii din piața locala de curațenie au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei in 2018 și sunt deținute in proporție de 100% de persoane fizice și juridice romanești, potrivit celei mai recente analize KeysFin. In ceea ce privește cifra de afaceri a pieței…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie, arata o analiza KeysFin.Cu toate acestea, fara o continuare sau majorare a sprijinului autoritaților…

- Cifra de afaceri a pietei locale de constructii va ajunge la aproximativ 90 de miliarde lei in acest an, comparativ cu nivelul de 89 miliarde de lei in 2019, reiese dintr-o analiza publicata, miercuri, de KeysFin. Potrivit sursei citate, in 2018, cifra de afaceri a pietei locale de constructii (constructii…