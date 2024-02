Companiile din Romania au beneficiat de ajutoare de stat platite in cursul anului 2023 in valoare totala de circa 29,5 miliarde lei, aproximativ 2% din Produsul Intern Brut anual, procent care se inscrie in trendul european, a anunțat marți Guvernul. Peste 90% din firmele care au beneficiat de aceste ajutoare sunt IMM-uri care au primit aproape 60% din suma totala platita, respectiv aproximativ 16,50 miliarde lei.