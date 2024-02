”In Romania, in 2023 cifra de afaceri este de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In al patrulea trimestru, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in crestere moderata cu 1,5% fata de T4 2022”, anunta grupul. La 31 decembrie 2023, Grupul Orange Romania oferea servicii mobile catre 9,5 milioane de clienti, internet fix in banda larga catre 1,1 milioane de clienti, iar servicii de televiziune prin cablu si satelit catre 1,1 milioane de clienti. ”Finalul de an a fost marcat de semnarea acordului…