Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre Posta Romana cu Sindicatul National Posta Curierat da ”roade”. Potrivit companiei, in urma discutiilor s-a stabilit semnarea unui acord privind salariile, conditiile de munca, precum si un calendar de cresteri salariale pe intreg anul 2024. De asemenea, s-a agreat angajarea pe o…

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a solicitat joi atat decidentilor politici cat si Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sa investigheze activitatea manageriala din cadrul Companiei Nationale „Posta Romana” (CNPR). „Salariatii din Posta Romana fac urmatorul apel public.…

- Sistemul Step Hear, destinat persoanelor cu ,, a fost implementat in 47 de oficii postale, informeaza Compania Nationala „Posta Romana” (CNPR), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. „Posta Romana a inaugurat, astazi, in 46 de oficii postale din toata tara, sistemul Step Hear, dedicat…

- ”In Romania, in 2023 cifra de afaceri este de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In al patrulea trimestru, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in crestere moderata cu 1,5% fata de T4 2022”, anunta…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) și Fondul Proprietatea au respins planul economico-financiar propus de actuala conducere a Poștei Romane. Motivul avansat de acționari e ca propunerile incluse in document nu sunt in masura sa redreseze activitatea. Conducerea a cerut…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii aduce vești excelente pentru tinerii talentați din Romania! Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a facut un anunț deosebit de important, dezvaluind ca statul acorda 13.500 de euro fiecarui dintre cei 100 de tineri romani aleși pentru a primi sprijin financiar…

- ”Bogdan Ivan, ministrul roman al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru pentru Inovatii, Dezvoltarea Educatiei, Stiintei si Tehnologiilor, ministrul Transformarii Digitale al Ucrainei au semnat Acordul privind dezvoltarea comunicatiilor electronice si cooperarea…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) anunța semnarea contractelor de finanțare cu 24 de beneficiari in cadrul apelului 2 din Investiția 8 – Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane inalt specializate din strainatate in activitați de cercetare, dezvoltare și inovare,…