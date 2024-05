Țigarete confiscate la Sighetu Marmației. Vezi detalii In cadrul unei acțiuni derulate ieri, efectivele Poliției municipiului Sighetu Marmației, sprijiniți de jandarmii maramureșeni, au efectuat activitați specifice de control pentru prevenirea și combaterea traficului cu țigarete, susceptibile ca provenit din contrabanda. In urma activitaților desfașurate, au fost constatate trei contravenții la Legea nr. 227 din 2015 și au fost confiscate 64 pachete de țigarete, susceptibile ca ar proveni din contrabanda. Combaterea traficului cu tutun este una dintre principalele prioritați ale polițiștilor, fiind efectuate in continuare controale specifice pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

