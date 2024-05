Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației impreuna cu Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș a organizat joi, 9 mai, o conferința de presa pe tema numarului mare de cetațeni ucraineni care trec ilegal frontiera din Ucraina in Romania, precum și intervențiile din Munții…

- In acest moment avem in desfașurare o operațiune de salvare a unui tanar de 22 de ani care a trecut din Ucraina in Romania noaptea trecuta și care acum a solicitat ajutorul autoritaților din Maramureș. Catre zona indicata au plecat salvatorii montani din cadrul Salvamont Maramureș, dar și polițiștii…

- Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre armata Federației Ruse a depașit 7,5 milioane, arata datele Poliției de Frontiera.In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 9.128 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților…

- Peste 350 de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, iar timpul de asteptare este de 20 de ore, punctul de trecere fiind aglomerat din cauza protestelor din Polonia si a reconfigurarii traseelor, informeaza, sambata, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Potrivit statisticii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmației (Maramureș), de la inceperea razboiului din Ucraina s-a redus cu 25% traficul de țigari de contrabanda.

- Peste 9.000 de cetateni ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord, in doi ani de zile, de cand a inceput razboiului in Ucraina, a declarat chestorul de politie Florin Coman, inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (IPTF) Sighetu Marmatiei, conform Agerpres. "Peste…

- Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat, luni dimineața, ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Cei doi ucraineni, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca,…

- Un tanar ucrainean care a fugit din calea razboiului din țara sa și-a gasit sfarșitul in Munții Maramureșului, abandonat de ceilalți doi tovarași de drum. Colegii de drum i-au pacalit pe angajații Salvamont romani! Trei ucraineni care au primit ordin de incorporare au fugit din calea razboiului, in…