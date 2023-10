Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cintec al trupei The Beatles va fi lansat pe 2 noiembrie, la peste 53 de ani dupa destramarea formatiei, au anuntat joi cei doi membri supravietuitori ai legendarului grup britanic, Paul McCartney si Ringo Starr, informeaza AFP. Cintecul "Now and Then" a fost realizat pe baza unei casete demo…

- Francis On My Mind lanseaza EP-ul „Chandelier Live Session” unde prezinta varianta live a unora dintre cele mai cunoscute piese ale sale. In cadrul EP-ului Francis On My Mind lanseaza variante live pentru piesele „Cloudberries”, „Are You Happy?”, „I m Alright”, single-ul care a devenit coloana sonora…

- Duo-ul format din Narcis Axinte, la voce și chitara, și Jurjak, respectiv George Petroșel la tobe, dorește sa reimprospateze sound-ul rock al industriei locale. Astfel, cei doi lanseaza single-ul “La Bulau”, o piesa cu mesaj ironic, cu trimitere la ideea de autocorecție. O piesa cu influențe rock și…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- VUNK, una dintre cele mai iubite trupe din Romania, revine cu cel mai nou single – “Ochi de Blugi”, care prezinta amestecul lor caracteristic de linii melodice molipsitoare și ritmuri dinamice și promite sa cucereasca audiențele din intreaga țara. Piesa este scrisa de Cornel Ilie, iar pentru linia melodica…