Terminalul de export al petrolului din Ceyhan şi fluxurile de petrol prin conducta irakiană KRG, oprite în urma cutremurului din Turcia şi Siria Agentia de transport maritim Tribeca a declarat intr-o notificare ca terminalul BTC din Ceyhan, care exporta titei azer, va fi inchis pana miercuri, in asteptarea evaluarii daunelor. Azerbaidjanul foloseste portul turc Ceyhan ca principal centru de export de titei, cu un flux de aproximativ 650.000 de barili pe zi (bpd). BP Azerbaidjan a declarat ca la Ceyhan a fost gasita "o mica" scurgere de petrol, ceea ce a dus la oprirea operatiunilor. O sursa familiarizata cu fluxurile azere de petrol a spus ca exista suficienta capacitate de stocare in Ceyhan si in Azerbaidjan, iar o a doua sursa a spus…

Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters.

