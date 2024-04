Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat simbata "de pe teritoriul sau" un atac cu drone impotriva Israelului, a declarat purtatorul de cuvint al armatei israeliene intr-un discurs televizat, relateaza AFP. "Iranul a lansat drone de pe teritoriul sau spre Israel", a declarat Daniel Hagari la putin timp dupa ora 23:00 (20:00…

- Forțele armate israeliene au anunțat oficial, sambata seara, ca Iranul a lansat un atac cu drone care ar urma sa ajunga in cateva ore, transmite CNN și Times of Israel. Oficialii susțin ca monitorizeaza țintele și vor anunța populația daca urmeaza sa ia noi masuri de siguranța. Este pentru prima oara…

- Armata israeliana a suspendat joi permisiile pentru toate unitatile sale de lupta, pe fondul ingrijorarilor privind o posibila escaladare a violentelor, dupa ce, intr-un atac atribuit Israelului, au fost ucisi doi importanti generali iranieni la Damasc in aceasta saptamana, Iranul amenintand cu represalii,…

- Cel puțin 38 de persoane, inclusiv cinci membri ai gruparii armate libaneze Hezbollah, au fost ucise intr-un atac lansat vineri noapte de armata israeliana asupra regiunii Alep, din nordul Siriei, au declarat doua surse din domeniul securitatii, citate de Reuters.Ministerul sirian al Apararii a declarat…

- Cea mai inalta instanta a ONU organizeaza incepand de luni audieri privind consecintele juridice ale ocuparii teritoriilor palestiniene de catre Israel din 1967, cu un numar fara precedent de 52 de tari chemate sa depuna marturie, informeaza AFP. Statele Unite, Rusia si chiar China se vor adresa judecatorilor…

- Forțele israeliene au descoperit o rețea de tuneluri lungi de sute de metri și care se desfașoara parțial sub sediul UNRWA in Gaza.Armata a spus ca aceasta este "o noua dovada a exploatarii de catre Hamas" a principalei agenții de ajutor pentru palestinieni. Anuntul vine intr-un moment de criza pentru…

- O serie de atacuri cu rachete in Irak nu a afectat nicio instalație americana și nu s-au inregistrat victime americane, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali americani, in conditiile in care Garzile Revoluționare iraniene au revendicat un atac in apropierea orașului Erbil, din nordul Irakului,…