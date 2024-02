Irakul a interzis unor opt bănci comerciale locale să se implice în tranzacţii în dolari americani Bancilor li se interzice accesul la licitatia zilnica de dolari a bancii centrale irakiene, o sursa principala de valuta in tara dependenta de importuri, care a devenit punctul central al represiunii de catre SUA impotriva contrabandei de valuta catre Iranul vecin. Un aliat rar atat al Statelor Unite, cat si al Iranului, cu rezerve de peste 100 de miliarde de dolari detinute in SUA, Irakul se bazeaza in mare masura pe bunavointa Washingtonului pentru a se asigura ca accesul sau la venituri din petrol si finantare nu este blocat. Un document al bancii centrale verificat de un oficial al bancii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

