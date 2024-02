Decizie controversata: țara in care se interzic tranzacțiile in dolari americaniIrakul a interzis unor opt banci comerciale locale sa se implice in tranzactii in dolari americani, luand masuri pentru a reduce frauda, spalarea banilor si alte utilizari ilegale ale monedei americane, la cateva zile dupa vizita unui oficial de top al Trezoreriei SUA, transmite Reuters, informeaza News.ro.

Bancilor li se interzice accesul la licitatia zilnica de dolari a bancii centrale irakiene, o sursa principala de valuta in tara dependenta de importuri, care a devenit punctul central al represiunii de catre…