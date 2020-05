Terasele ar putea fi redeschise. Ce modificări s-au adus în Parlament proiectului de lege privind starea de alertă Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul PSD Șerban Nicolae, adoptat de senatori, terasele […] The post Terasele ar putea fi redeschise. Ce modificari s-au adus in Parlament proiectului de lege privind starea de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a modificat, ieri, proiectul de lege intocmit de Guvern, privind instaurarea starii de alerta. Printre cele mai importante schimbari se numara eliminarea masurilor de interzicere a circulației persoanelor, carantina și de izolare, dar și prevederile privind numirea de șefi de spitale.

- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca "este o situatie cu care nu ne-am mai intalnit" pentru ca miercuri Curtea Constitutionala decide asupra sesizarii facute privind Ordonanta care reglementeaza starea de alerta si tot miercuri, Camera Deputatilor - decizionala - va adopta, cel mai probabil, legea…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a propus o modificare, la legea Guvernului Orban, prin care se adopta masurile din starea de alerta. Senatul nu este Camera decizionala, astfel ca propunerile pot fi modificate, la Camera Deputatilor, miercuri.Amendamentul PSD prevede ca terasele ar putea sa isi reia activitatea,…

- Iacata, ce prevedea masura adoptata de Guvern : Art 3. Pe durata starii de alerta se poate suspenda activitatea de servire și consum al produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat un amendament la legea trimisa de Guvern in Parlament conform caruia pe perioada starii de alerta s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protectie sanitara. Modificarea a fost propusa de senatorul PSD Serban Nicolae, relateaza Digi 24.

- Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament. Ce prevedea legea adoptata…

- Restaurantele vor fi deschise in trei etape, mai intai terasele acestora, apoi spațiul interior doar la jumatate din capacitate și, ulterior, in a treia etapa, intregul spațiu, s-a decis miercuri la Guvern, in discuția dintre reprezentanții HoReCa și premierul Ludovic Orban, conform profit.ro. Discuțiile…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…