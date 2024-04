Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii PSD si PNL au votat in comisiile de specialitate mentinerea ”taxei pe boala”, introdusa de Guvernul Ciolacu, prin ordonanta de urgenta, la sfarsitul anului trecut, anunta USR. ”Senatorii PSD si PNL din Comisia de buget-finante si din Comisia de munca si protectie sociala au adoptat azi un…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca „nu o sa aiba nimeni niciun pistol” la ANAF, asa cum a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Tragi dupa camioane, esti John Wayne?”, a spus el. „E o prostie. Este o prostie si ramane o prostie. Am discutat si astazi in sedinta de Guvern, daca te duci intr-un…

- Analistul economic DC Business, Elena Cristian, a declarat ca recesiunea economica anunțata acum de oficalii de la Finanțe. Adrian Caciu și Marcel Boloș, fostul și actualul ministru este mult mai grava, iar cei doi sunt „dintre groparii bugetului”. Fostul șef al Finanțelor și actual ministru al Fondurilor…

- Comisiile de munca și de buget ale senatului au decis, luni, eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, masura impusa printr-o ordonanța de Guvern (OUG 115/2023) la jumatatea lui decembrie anul trecut. Amendamentul, depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, vizeaza nu numai pacientul oncologic,…

- Scandal mare la o Primarie in județul Vaslui. Un scandal amoros a zdruncinat liniștea comunei Duda Epureni, viceprimarul Emanuel Dragunoiu fiind acuzat de un tanar din sat, Marian Zota, ca i-a spart casa. Barbatul susține ca alesul local ar intreține, de mai bine de un an de zile, o relație extraconjugala…

- Un pompier din UK chemat sa intervina la un accident rutier și-a gasit propriul copil mort acolo. Adrian și-a recunoscut fiica dupa un tatuaj de pe picior. Un pompier care a fost chemat sa intervina la locul unde s-a produs un accident rutier și-a dat seama ca victima este nimeni alta decat fiica lui.…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a anuntat ca va face propuneri pentru schimbarea unor persoane din functii de conducere din cadrul ANAF si Autoritatii Vamale Romane. ”Nu exista ANAF si Autoritatea Vamala cu conducere lipsita de performanta”, a declarat, joi, ministrul Boloș. Ministrul Marcel…

- Ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș a participat la Consiliul ECOFIN (Afaceri Economice și Financiare), de la Bruxelles, conform pozelor postate de Reprezentanța Romaniei in capitala Belgiei. Numai ca ministrul nostru, deși sta la discuții in interior, nu a lasat fularul infașurat in jurul…