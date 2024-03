Un proiect prin care șoferii care intra pe banda unica, destinata mijloacelor de transport in comun, vor fi filmați și amendați este in atenția celor de la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat joi ca sustine proiectul anuntat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, privind montarea unor camere video pe masinile STB, pentru a surprinde soferii care […] The post Spionii de la STB: șoferii care circula pe banda unica vor fi filmați din autobuzele și troleibuzele STB, apoi amendați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .