Telescopul James Webb confirmă un lucru uimitor, care pune la îndoială înțelegerea noastră despre univers Astronomii au folosit telescoapele spațiale James Webb și Hubble pentru a confirma una dintre cele mai derutante noțiuni din intreaga fizica, și anume ca universul pare sa se extinda cu viteze diferite, scrie tomorrowsworldtoday.com. In 2019, masuratorile efectuate de telescopul spațial Hubble au confirmat ca enigma era reala; in 2023, masuratorile și mai precise ale telescopului spațial James Webb (JWST) au cimentat discrepanța. Acum, verificarea tripla a ambelor telescoape care lucreaza impreuna pare sa fi pus capat posibilitații oricarei erori de masurare. Studiul, publicat in Astrophysical… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

