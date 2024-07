Stiri pe aceeasi tema

- Naționala lui Gareth Southgate, invinsa la Berlin (1-2) de Spania, a fost imbarbatata de deținatorul tronului regal al Marii Britanii, ce le ceruse englezilor sa decida finala in 90 de minute. Lucru care s-a și intamplat, dar in sens nefericit. „Traseul de la Euro 2024 face mandra o națiune ce va continua…

- Rodri (28 de ani), inchizatorul Spaniei, a fost desemnat cel mai bun fotbalist de la Campionatul European din Germania, dupa ce ibericii s-au impus in fața Angliei, scor 2-1, in marea finala de la Berlin. Spania s-a impus la Berlin prin golurile marcare de Nico Williams și Mikel Oyarzabal și a caștigat…

- Alan Shearer, fostul mare atacant al naționalei Angliei, crede ca selecționerul Gareth Southgate nu va continua pe banca naționalei engleze, dupa finala EURO 2024. Anglia a pierdut a doua finala de EURO la rand. In 2021 a fost invinsa e Italia, la lovituri de departajare, iar acum a pierdut cu Spania,…

- Jack Grealish (28 de ani) nu a prins lotul lui Gareth Southgate pentru Euro 2024. Cu 3 ore inaintea finalei dintre Anglia și Spania, starul lui Manchester City a fost surprins in tribunele de la Wimbledon. A asistat la triumful lui Carlos Alcaraz in fața lui Novak Djokovic. Jack Grealish are 36 de apariții…

- Sven-Goran Eriksson (76 ani), fost selecționer al Angliei, diagnosticat cu cancer pancreatic incurabil, a avut un discurs emoționant la adresa primei reprezentative a Angliei, dar și a lui Gareth Southgate. Acesta este de parere ca, in cazul in care Anglia va triumfa maine la Berlin, Southgate l-ar…

- Dupa ce a fost condusa de Olanda, la Dortmund, grație golului superb al lui Xavi Simmons, Anglia a „rasturnat” rezultatul de pe tabela de marcaj, datorita reușitelor lui Harry Kane (minutul 18, din penalty) și Ollie Watkins. Atacantul lui Aston Villa a marcat in primul minut de prelungiri, devenind…

- Presa engleza jubileaza, dupa ce naționala pregatita de Gareth Southgate (53 de ani) a invins-o pe Olanda cu scorul de 2-1, in a doua semifinala de la Euro 2024 și s-a calificat in marea finala, unde va da de Spania duminica, 14 iulie. In minutul 81 al meciului de pe Signal Iduna Park, Gareth Southgate…

- Solicitarile speciale facute de vedetele Angliei pentru a se simți ca acasa la baza lor de cinci stele de la Euro 2024, au fost dezvaluite. Echipa lui Gareth Southgate a aterizat deja in Germania pentru Euro 2024 și va sta la Weimarer Land Spa și Golf Resort in Blankenhain – un oraș cu o populație […]…