Teatrul Arlechino participă la Festivalul Internațional de Arta Animației "EuroMarionete" de la Arad Teatrul Arlechino Brașov a fost invitat sa participe Festivalul Internațional de Arta Animației „Euromarionete" de la Arad. La Festivalul Internațional „Euromarionete", artiștii teatrului pentru copii din Brașov vor prezenta spectacolul „Pescarușul Folly din orașul pisicilor" (2021). Evenimentul , ajuns la cea de a XXI-a ediție a evenimentului, se desfașoara in perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2022. „Acest text ,,Pescarușul Folly din orașul pisicilor" nu a fost montat niciodata in Romania, este o premiera absoluta a Teatrului pentru Copii și Tineret ,,Arlechino"din Brașov! Titlul original…

