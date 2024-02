Cunoscut solist de muzică populară, a murit din cauza pastilelor pentru slăbit. Avea 31 de ani iar moartea e suspectă Mihai Leric, cunoscut cantareț de muzica populara și de petrecere din Banat mai degraba sub pseudonimul Mile Povan, a fost gasit fara suflare, in casa sa din Arad. Moartea suspecta a artistului de doar 31 de ani, este cercetata de anchetatori și se așteapta rezultatul autopsiei. Cantarețul ar fi vizitat marți seara și Camera de garda a Spitalului de Urgența din Arad, cu stari de rau, insa nu a dorit sa ramana internat. Mihai Leric ar fi murit din cauza unui infarct, pe fondul consmului unor pastile pentru slabit luate fara recomandare medicala. Bendeac iși pune viața pe hartie pentru a salva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

