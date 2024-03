Hiena, așa cum s-a facut cunoscut in formația Animal X, vrea sa se intoarca in natura. Pe numele sau Șerban Copoț, fostul solist și vedeta de televiziune ia in serios candidatura sa pe listele viitoarelor alegeri europarlamentare. Cel mai probabil, avand in vedere ca este președintele Asociației Generația Verde și s-a dovedit drept un activist virulent al protecției mediului, va reprezenta un partid ecologist afiliat la nivel european. Lepadat de Antena 1 dupa cațiva ani de bașcalie, Copoț (42 de ani) s-a aflat chiar in vizita la Parlamentul European zilele trecute, invitat in cadrul programului…