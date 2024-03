Rareș Bogdan, lecții de istorie pentru Karl Nehammer: ”I-am spus-o și nu i-a convenit” Europarlamentarul PNL a amintit despre momentul crizei din 1938, cand numarul austriecilor care munceau in Romania era de circa 65.000, dar și de acțiunile trupelor conduse de Iuliu Maniu in Viena in 1918. Rareș Bogdan, lecții de istorie pentru Karl Nehammer Rareș Bogdan s-a declarat intristat de faptul ca acestor momente istorice nu li se acorda importanța cuvenita, in contextul vizitei cancelarului Austriei, Karl Nehammer , la Bucuresti. “Eu știu istoria foarte bine și ma doare sa vad (ca nu se recunoaște n.r.) ca in 1938, in marea criza care a cuprins Austria, in Romania, mai precis in Banat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a anuntat ca la Congresul PPE care va avea loc la Bucuresti a fost invitat sa participe si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Potrivit lui Muresan, daca va sosi in Romania, Karl Nehammer ar avea ocazia…

- In urma cu opt ani, in intervalul dintre turul I si turul II al alegerilor prezidentiale din cel de al doilea stat romanesc, Republica Moldova, o demonstratie pro unionista din Bucuresti, a Platformei Actiunea 2012, a inclinat balanta in favoarea lui pro rusului Igor Dodon. Tema unionista este iarasi…

- Gica Hagi are o noua afacere . Noua firma a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul in sectorul 2 din București. Firma lui Gica a fost inregistrata la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde…

- In ziua de 13 Februarie 1849, Delegatia Adunarii romanilor de la Sibiu, Transilvania, condusa de episcopul ortodox Andrei Șaguna, infatiseaza Petitiunea generala a fruntasilor romani din Transilvania, Banat si Bucovina catre imparatul austriac Franz Joseph I. In respectiva „Petițiune” se cerea legitima…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben privind intensificari ale vantului si ploi in cea mai mare parte a tarii, pana marti dimineata. In zona montana, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge viscolit, fiind emis Cod portocaliu. Intensificarile vantului vor continua, pana miercuri, in…

- Precipitatiile sub forma de ninsoare vor fi prezente in Bucuresti, incepand din noaptea de vineri spre sambata, iar valorile termice maxime vor scadea cu 11 grade de la o zi la alta, reiese din prognoza de specialitate publicata, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, in intervalul…

- Delegatia primei reprezentative de handbal a Romaniei a ajuns, joi, la Bucuresti, cu o intarziere de o zi, dupa ce zborul de miercuri a fost anulat din cauza conditiilor meteo nefavorabile de pe aeroportul din Frankfurt. Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, Xavi Pascual, a…