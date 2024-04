Rigoletto, la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 aprilie 2024, ora 19:00, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, va avea loc spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi Nabucco este o opera in limba italiana in patru acte compusa in 1841 de Giuseppe Verdi intr un libret italian de Temistocle Solera. Regia…

- "Elixirul dragosteildquo;, un spectacol de neuitat care va avea loc sambata, 16 martie 2024, la ora 19:00, in Sala Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski din Constanta. Regia artistica este semnata de Ognian Draganov, iar scenografia este realizata de Catalin I. Arbore. Coregrafia este coordonata…

- Duminica, 24 martie 2024, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, se va pune in scena spectacolul poem coregrafic "Amor caliente" Premiera a avut loc pe data de 17 noiembrie 2013. "A iubi, a trai pe deplin fericirea unor sentimente impartasite, poate parea doar un vis.Eroii…

- Sambata, 16 martie 2024, incepand cu ora 19.00, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta se va juca "Elixirul dragostei". Sambata, 16 martie 2024, incepand cu ora 19.00, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta se va juca "Elixirul dragostei".…

- Elixirul Dragostei este spectacolul de sambata, 16 martie 2024, ora 19:00, la Sala Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski. Elixirul dragostei in italiana Lrsquo;elisir drsquo;amore este o opera in 2 acte, pe un libret de Felice Romani, muzica de Gaetano Donizetti. Premiera mondiala a operei…

- Sambata, 9 martie 2024, ora 19.00, sunteti invitati la opera.Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta spectacolul de "Boema" de Giacomo Puccini. Boema titlul original: in italiana La bohegrave;me este o opera in patru acte cu muzica compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe…

- In seara zilei de duminica, 4 februarie 2024, ora 18.30, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" se va pune in scena spectacolul "Trubadurul", de G. Verdi. Distributie Regia artistica: OGNEAN DRAGANOV Scenografia: BORIS STOINOV, TVETANKA STOINOVA Coregrafia: FANICA LUPU LIESTI Solisti…

- In aceasta seara, 28 ianuarie 2024, ora 18:30, Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" va gazdui spectacolul de opera " Pescuitorii de perle". Premiera operei semnata de G. Bizet a avut loc la 30 septembrie 1863, la "Teatre Liric" din Paris. Distributie Regia si Scenografia: STEFAN…