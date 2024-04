Saptamana se incheie cu Verdi la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta se pregateste de sarbatorile pascale. Spectacolul organizat cu prilejul marii sarbatori sub denumirea "Sarbatoare luminata ndash; Concert de Pasti" va fi pus in scena in seara de vineri, 26 aprilie 2024, ora 19:00, la Sala Teatrului. Distributia…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta invita publicul in aceasta saptamana la opera "Rigoletto" de Giuseppe Verdi. Spectacolul va avea loc duminica, 21 aprilie 2024, ora 19:00 . Libretul ii apartine lui Francesco Maria Piave, adaptat dupa piesa "Regele se amuza" de Victor Hugo.…

- Duminica, 21 aprilie 2024, la ora 19:00, in Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta va avea loc punerea in scena a spectacolului "Rigoletto" Regia artistica: EMIL STRUGARU Scenografia: GRIGORE GORDUZ Coregrafia: FANICA LUPU LIESTI Solisti: DANIEL POP, LAURA EFTIMIE, MARIUS…

- Sambata, 30 martie 2024, la ora 19.00, va avea loc spectacolul " Ma dame", eveniment ce se va desfasura in foyer ul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta. Din distributie fac parte: Solistii: NORA BENES soprana, GABRIELA DOBRE mezzosoprana, NATALIA GRIBINIC pian, CVARTET "PONTICA"…

- Duminica, 31 martie 2024, de la ora 19.00, in sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" va avea loc spectacolul de opereta "O nopate la Venetia""O noapte la Venetia" este o opereta de Johann Strauss fiul . Libretul le apartine lui Camillo Walzel pseudonim: Friedrich Zell si Richard Geneacute;e.…

- Duminica, 24 martie 2024, la ora 19.00, la sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta va avea loc spectacolul poem vocal coregrafic "Amor caliente"Eroii povestii noastre spera sa se elibereze de cotidianul dur, violent, insensibil, prea grabit si prea indiferent, si sa si traiasca…

- La finalul acestei saptamani, la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" se va pune in scena spectacolul de opera "Turandot ". Spectacolul va avea loc duminica, 25 februarie, cu incepere la ora 18.30. Premiera mondiala a avut loc la 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta…