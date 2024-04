Stiri pe aceeasi tema

- UNITER și teatrele din Romania au inceput o noua ediție a campaniei naționale „Artiștii pentru artiști”, dedicata celor care, din diferite motive, nu mai pot da viața unor personaje pe scena, temporar sau definitiv. Campania s-a nascut dintr-o solidaritate de breasla, artiștii Anca Florea, Mihai Malaimare,…

- Ovidiu Giulvezan, personalitate marcanta a vieții culturale banațene, indragit profesor, muzicolog, cronicar, artist liric vocal și dirijor de cor, a plecat pe portativul eternitații.Nascut la nascut la Herneacova, in 21 ianuarie, 1940, Ovidiu Giulvezan a fost cadru didactic al Facultații de Muzica…

- Incepand cu 28 martie, Irina Rimes transforma Romania in scena și locul ei de joaca, mai exact in Sufrageria Irinei. Muzica plina de emoție, atmosfera plina de bucurie și profunzimea versurilor artistei vor fi prezente in fiecare colț, deoarece Irina Rimes pleaca intr-un turneu oficial. Așadar, daca…

- E adevarat! Regiunea București-Ilfov figureaza in topul regiunilor europene NUTS 2 ca PIB/locuitor calculat in 2022 la paritatea puterilor de cumparare standard, potrivit datelor publicate recent de Eurostat . In cazul Luxemburgului, aflat intre Franța, Germania și Belgia, rezultatul economic este obținut…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dispus un control la una dintre unitațile din subordine, și anume la DRDP Timișoara, din cauza unor nereguli aparute la drumurile din județul Arad.

- Un student de 19 ani din Republica Moldova, care a cazut, miercuri, 21 februarie, in Canalul Bega, in zona Parcul Copiilor din Timișoara, a murit, transmit TimișOnline și Opinia Timișoarei.UPDATE ora 11.00. Victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarata decedata. Poliția județeana…

- Dumitru Coarna face declarații controversante despre partidul pe care tocmai l-a parasit. Deputatul susține ca printre motivele care l-au determinat sa plece se numara anumite practici pe care le considera nedemocratice și periculoase. Dumitru Coarna atrage atenția și susține ca exista o lipsa de transparența…

- PSD considera ca datele statistice oficiale prezentate de Institutul Național de Statistica arata ca decizia Guvernului de a limita adaosul comercial la alimentele de baza și-a atins obiectivele principale de a tempera inflația și de a proteja puterea de cumparare a cetațenilor cu venituri mici și medii.…