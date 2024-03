Stiri pe aceeasi tema

- Invitație la teatru: FALSTAFF dupa William Shakespeare se joaca Duminica, 24 martie, ora 19.00 in Sala Mare a Teatrului de Nord In fiecare primavara, Teatrul de Nord programeaza un spectacol in Campania UNITER ,,ARTIȘTII PENTRU ARTIȘTI”. Suma provenita din vanzarea de bilete la aceasta reprezentație…

- Expozitia „Samurai. Legendele Japoniei" va fi deschisa la Muzeul National Brukenthal din Sibiu in 21 februarie, la ora 11.00, potrivit news.ro.„Muzeul National Brukenthal continua cel mai amplu proiect expozitional din ultimii ani din tara noastra - promovarea stampei japoneze. Incepand din 2018,…

- Strategia noastra competitiva se bazeaza pe participarea continua in concursuri de profil, unde abilitațile și creativitatea echipei noastre sunt masurate alaturi de cele mai inovative nume din domeniu. Un element distinctiv al serviciilor noastre este expertiza in proiectarea de mobilier personalizat.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat Contractul pentru construcția unui Centru de Mari Arși, in Targu-Mureș, care va fi realizata cu fonduri de la Banca Mondiala. Ministrul Alexandru Rafila a anunțat ca Centrul de Mari Arși de la Targu Mureș va avea cinci paturi pentru pacienți in stare critica…

- AEM Timișoara, cea mai mare fabrica de contoare din Romania, este intr-o situație critica. In așteptarea unui contract care ar menține compania in viața, fabrica s-a inchis, iar soarta celor 500 de angajați este incerta. In vara anului 2023, patronii AEM au lansat acuze fara precedent catre DIICOT

- Temperaturile extreme din Romania au rupt șine de cale ferata, provocand intarzieri de trenuri in unele zone, a anunțat compania CFR SA.„Temperaturile extreme inregistrate in cursul nopții, care in unele zone au fost de pana la -17°C, au provocat pe raza mai multor Sucursale Regionale CF (Galați, Iași,…

- Romanii incep sa se orienteze tot mai mult catre joburi care sa vina la pachet cu mai multe avantaje. Potrivit unei platforme de recrutare exista un job la mare cautare in țara noastra. Desi Guvernul a majorat salariul minim, sunt discrepanțe mari intre venituri in functie de zona in care locuim. Conform…

- Universitatea Transilvania din Brașov se afla in topul universitaților la nivel mondial in 2024, conform QS World University Rankings. Potrivit QS World University Rankings, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca se situeaza pe locurile 801 – 850, Universitatea București locurile 851 – 900, Politehnica…