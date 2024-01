Tânără, lovită de mașină la Timișoara Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanara in varsta de 18 ani, care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

