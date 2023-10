Tânăr de 30 de ani, în stare critică după ce a căzut de la înălțime Un tanar de 30 de ani este in stare critica, la Spitalul Clinic Județean de Urgența, dupa ce a cazut azi-noapte de la inalțime. Un echipaj medical SMURD a gasit aseara, spre miezul nopții, un barbat de 30 de ani in stare grava, pe strada Solomon Halița din Bistrița. Se pare ca barbatul a cazut de la inalțime, pe scari. Acesta a fost gasit inconștient, stabilizat la fața locului și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița. „La Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița a fost adus asta-noapte un barbat in varsta de 30 de ani, in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

