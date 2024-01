Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a solicitat, vineri, Postei Romane si Casei Nationale de Pensii Publice explicatii privind distribuirea unor materiale de propaganda politica ale PNL atasate, prin capsare, de taloanele de pensii, potrivit Agerpres. Citește și: Argeș. Traficant de droguri, prins in flagrant…

