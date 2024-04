Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana poate distribui pensiile inainte de Paste, dar procesul depinde de data la care compania primeste banii, a afirmat, miercuri, directorul general al operatorului postal de stat, Valentin Stefan. „Raspunsul scurt este ‘da, pana de sarbatori putem livra pensiile’. Acum sa va dau cateva detalii…Data…

- Posta Romana poate distribui pensiile inainte de Paste, dar procesul depinde de data la care compania primeste banii, a afirmat, miercuri, directorul general al operatorului postal de stat, Valentin Stefan. „Raspunsul scurt este ‘da, pana de sarbatori putem livra pensiile’. Acum sa va dau cateva detalii…Data…

- Posta Romana poate distribui pensiile inainte de sarbatorile pascale, dar procesul depinde de data la care compania primeste banii, a declarat, miercuri, directorul general al operatorului postal de stat, Valentin Stefan, intr-o conferinta de presa, transmite Agerpres. „Raspunsul scurt este ‘da, pana…

- Posta Romana poate distribui pensiile inainte de sarbatorile pascale, dar procesul depinde de data la care compania primeste banii, a declarat, miercuri, directorul general al operatorului postal de stat, Valentin Stefan, intr-o conferinta de presa. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania…

- Directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat, miercuri, ca vor fi livrate pensiile, pana de sarbatorile pascale. El a precizat ca, in functie de momentul in care vor intra banii in conturile companiei, vor fi rugati salariatii sa lucreze intr-o zi libera, fie pe 1 mai, fie pe 3 mai,…

- Valentin Stefan a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta online, daca postasi vor reusi sa livreze pensiile inaintea sarbatorilor pascale. “Raspunsul scurt este da, pana de sarbatori putem livra pensiile. Acum sa va dau cateva detalii. (…) Data de 2 mai este zi lucratoare. In…

- Pensiile, platite inainte de Paște Toate pensiile ar putea fi platite inainte de Paște. Premierul Ciolacu pune presiune pe Ministerul Muncii și Poșta Romana. Marcel Ciolacu a intervenit ferm, cerand ca banii sa ajunga la beneficiari inainte de sarbatorile pascale. Cu patru milioane de pensionari in…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in contextul grevei generale de la Poșta Romanilor, ca directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan, va pleca din funcție in cazul in care vor intarzia pensiile.