- Directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat, miercuri, ca vor fi livrate pensiile, pana de sarbatorile pascale. El a precizat ca, in functie de momentul in care vor intra banii in conturile companiei, vor fi rugati salariatii sa lucreze intr-o zi libera, fie pe 1 mai, fie pe 3 mai,…

- Ministerul Muncii lucreaza la un act normativ pentru ca toate pensiile sa fie livrate inainte de Paște. Varstnicii vor putea sa-și faca astfel cumparaturile pentru sarbatoare. Banii vor ajunge mai repede la pensionari și pentru ca bugetarii, inclusiv poștașii, vor avea liber in perioada 1 și 7 mai,…

- Varstnicii vor putea sa-și faca astfel cumparaturile, mai ales ca vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare din cauza scumpirilor din ultima perioada.Banii vor ajunge mai repede la pensionari și pentru ca bugetarii și inclusiv poștașii vor avea liber in perioada 1 și 7 mai, cand sunt livrate…

- Pensiile, platite inainte de Paște Toate pensiile ar putea fi platite inainte de Paște. Premierul Ciolacu pune presiune pe Ministerul Muncii și Poșta Romana. Marcel Ciolacu a intervenit ferm, cerand ca banii sa ajunga la beneficiari inainte de sarbatorile pascale. Cu patru milioane de pensionari in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre greva postasilor, ca in cazul in care nu ajung pensiile la destinatie crede ca directorul Postei va pleca. Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut…

- Autoritațile din Romania au anunțat modificari semnificative in procesul de plata a facturilor, cu perspectivele unui beneficiu considerabil. Poșta Romana se pregatește sa transforme modul in care oamenii iși achita facturile, prin introducerea opțiunii de plata cu cardul direct la domiciliu, la momentul…

- Reprezentantii angajatilor din cadrul Companiei Nationale Posta Romana organizeaza greve de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Sindicalistii au avertizat ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor,…

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania respinge acordul anuntat de conducerea Postei Romane si sustine ca directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, nu are mandat din partea Consiliului de Administratie pentru un astfel de document. De asemenea, Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania…